Следующий фильм режиссера Алекса Гарленда — антиутопия, наполненная экшеном.

Компания A24 выпустила первый трейлер фильма "Гражданская война", действие которого разворачивается в США в недалеком будущем, где идет ожесточенная гражданская война, а войска из Техаса и Калифорнии пробивают путь к Белому дому.

В фильме рассказывается о небольшой группе, пытающейся проникнуть в укрепленный войсками Вашингтон.

Главные роли в "Гражданской войне" исполнили Кирстен Данст, Вагнер Моура, Кейли Спэни и Стивен МакКинли Хендерсон, а также Ник Офферман в роли президента и часто сотрудничающая с Гарлендом Соноя Мидзуно.

В прошлом году Гарленд снял фолк-хоррор "Род мужской", а его предыдущие работы включают "Из машины", сериал FX "Разрабы" и адаптацию романа Джеффа Вандер-Мира "Аннигиляция". В "Гражданской войне" он выступает и как сценарист, и как режиссер.

Фильм выйдет на экраны 26 апреля 2024 года.