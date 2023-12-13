В сети появился первый трейлер новой части  "Кунг-фу Панды"

Dreamworks выпустила трейлер мультфильма "Кунг-фу Панда 4". Долгожданная лента должна выйти на экраны 8 марта 2024 года.

© Кадр из фильма "Кунг-фу Панда 4"

Джек Блэк (По) подтвердил участие обладательницы премии "Оскар" Виолы Дэвис в роли новой злодейки — Хамелеон. Аквафина также присоединилась к фильму в роли лисицы Жен. Звезда "Все везде и сразу" Ке Хюи Куан также появится в фильме в роли Хана, лидера "Логова воров".

Что касается сюжета, то в "Кунг-фу Панде 4" По (Блэк) будет назначен духовным лидером Долины Мира и должен будет найти и обучить нового Воина Дракона. Однако на его пути встанет могущественная колдунья Хамелеон, обладающая способностью возвращать побежденных злодеев.

Помимо Блэка, в новый фильм вернутся Иэн МакШейн в роли Тай Лунга, Брайан Крэнстон в роли Ли Шаня, Джеймс Хонг в роли мистера Пинга и Дастин Хоффман в роли мастера Шифу.

Также вернутся Анджелина Джоли в роли мастера Тигрицы, Джеки Чан в роли мастера Обезьяны, Сет Роген в роли мастера Богомола, Дэвид Кросс в роли мастера Крейна и Люси Лью в роли мастера Гадюки.