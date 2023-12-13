Райан Рейнольдс спродюсирует комедию об ограблении для Netflix

Netflix купил проект Райана Рейнольдса про крупное ограбление. Об этом пишет Deadline.

© Кадр из фильма "Красное уведомление"

Сценарий напишет Дэна Фокс, а Саймон Кинберг выступит продюсером вместе с Рейнольдсом. Фильм не имеет названия, но, по слухам, он будет в духе "Одиннадцати друзей Оушена". Действие также разворачивается сразу в нескольких странах. Идея исходила от Кинберга и Fox, а питчинговали ее Рейнольдс и компания Maximum Effort.

Потенциальных покупателей было восемь, их число сократилось до пяти и, наконец, до четырех, прежде чем Netflix одержала верх. Источники Deadline сообщили, что сценаристу и продюсерам заплатят по семизначной сумме. Среди работ Дэны Фокс — "Круэлла" и "Затерянный город", а также сериалы "Домой до темноты" и "Бен и Кейт".

Питчинг возник благодаря отношениям Рейнольдса и Кинберга, сложившимся в ходе работы над франшизой "Дэдпул", которую они продюсируют. Сейчас они заканчивают работу над третьим фильмом после паузы, связанной с забастовкой актеров и сценаристов.