Российская аудитория изменила отношение к отечественным фильмам и сериалам

На онлайн-платформе просмотр российского контента подошел к отметке 81%, сообщает “Кинопоиск”.

Директор по взаимодействию с индустрией компании Яндекс рассказала, что итоги 2023 года показали, что российские зрители готовы платить за онлайн-доступ к отечественным фильмам и сериалам. Российские картины все чаще становятся популярными, и их активно обсуждают.

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Самыми популярными фильмами и сериалами в онлайн-кинотеатрах стали:

  • «Король и Шут»
  • «Кибердеревня»
  • «Беспринципные»
  • «Пищеблок»
  • «Беспринципные в деревне»
  • «Фандорин. Азазель»
  • «Мажор в Сочи» (Кинопоиск)
  • «Вампиры средней полосы»
  • «Два холма»
  • «Контейнер» (Start)
  • «Мерзлая земля»
  • «Библиотекарь» (Wink)

Ранее мы рассказывали о том, что «Слово пацана» стало самым популярным сериалом в Рунете за последний месяц.

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