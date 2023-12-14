Российская аудитория изменила отношение к отечественным фильмам и сериалам
На онлайн-платформе просмотр российского контента подошел к отметке 81%, сообщает “Кинопоиск”.
Директор по взаимодействию с индустрией компании Яндекс рассказала, что итоги 2023 года показали, что российские зрители готовы платить за онлайн-доступ к отечественным фильмам и сериалам. Российские картины все чаще становятся популярными, и их активно обсуждают.
Самыми популярными фильмами и сериалами в онлайн-кинотеатрах стали:
- «Король и Шут»
- «Кибердеревня»
- «Беспринципные»
- «Пищеблок»
- «Беспринципные в деревне»
- «Фандорин. Азазель»
- «Мажор в Сочи» (Кинопоиск)
- «Вампиры средней полосы»
- «Два холма»
- «Контейнер» (Start)
- «Мерзлая земля»
- «Библиотекарь» (Wink)
Ранее мы рассказывали о том, что «Слово пацана» стало самым популярным сериалом в Рунете за последний месяц.
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