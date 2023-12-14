Российская аудитория изменила отношение к отечественным фильмам и сериалам

Директор по взаимодействию с индустрией компании Яндекс рассказала, что итоги 2023 года показали, что российские зрители готовы платить за онлайн-доступ к отечественным фильмам и сериалам. Российские картины все чаще становятся популярными, и их активно обсуждают.