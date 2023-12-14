Вышел первый тизер-трейлер продолжения «Полицейского из Беверли-Хиллз»

Прошло 29 лет с тех пор, как третий фильм «Полицейский из Беверли-Хиллз» вышел на экраны, и в 2024 году Эдди Мерфи вернется в новой части франшизы.

© Кадр из фильма "Полицейский из Беверли-Хиллз 4"

В сети появился первый трейлер новой части легендарной серии фильмов.

Логлайн фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф» рассказывает о том, как герой Мерфи возвращается в Беверли-Хиллз.

«Детектив Аксель Фоули (Эдди Мерфи) возвращается на службу в Беверли-Хиллз. После того как жизнь его дочери оказывается под угрозой, она (Тейлор Пейдж) и Фоули объединяются с новым напарником (Джозеф Гордон-Левитт) и старыми приятелями Билли Роузвудом (Джадж Райнхолд) и Джоном Таггартом (Джон Эштон), чтобы разобраться в заговоре».

В новой части франшизы также появится Кевин Бейкон. Премьера фильма состоится на Netflix летом 2024 года, а оригинальная лента уже доступна на стриминговом сервисе.