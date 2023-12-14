«Май, декабрь» с Натали Портман и Джулианной Мур покажут в России

«Май, декабрь» с Натали Портман и Джулианной Мур покажут в российских кинотеатрах
«Май, декабрь» и другие релизы творческого объединения Arthouse и независимой компании Artmainstream покажут в российских кинотеатрах. Об этом сообщает «Кинопоиск».
«Май, декабрь» — кинолента американского режиссера Тодда Хейнса, основанная на реальной истории. В центре сюжета — отношения супругов Джо (Чарльз Мелтон) и Грейси (Джулианна Мур), которые когда-то были учеником и учительницей, а теперь про них снимают фильм. Актриса (Натали Портман) должна сыграть роль Грейси и для новой роли девушка приезжает в дом пары, чтобы получше узнать об их отношениях.
Фильм выйдет в российский прокат 1 февраля.
Расписание других релизов Arthouse и Artmainstream в России:
- «Задира» с Харрисом Дикинсоном — с 18 января;
- «Реальная история Уиннер» с Сидни Суини — с 8 февраля;
- «Золото Рейна» Фатиха Акина — с 22 февраля;
- «Новенький» с Кейт Бланшетт — с 14 марта;
- «Ингеборг Бахман: Путешествие в пустыню» с Вики Крипс — с 28 марта;
- «Сидони в Японии» с Изабель Юппер и Аугустом Дилем — с 11 апреля;
- «Телец» с Machine Gun Kelly и Меган Фокс — с 25 апреля.
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