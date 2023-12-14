«Май, декабрь» с Натали Портман и Джулианной Мур покажут в российских кинотеатрах

«Май, декабрь» и другие релизы творческого объединения Arthouse и независимой компании Artmainstream покажут в российских кинотеатрах. Об этом сообщает «Кинопоиск».

«Май, декабрь» с Натали Портман и Джулианной Мур покажут в России
© Кадр из фильма «Май, декабрь»

«Май, декабрь» — кинолента американского режиссера Тодда Хейнса, основанная на реальной истории. В центре сюжета — отношения супругов Джо (Чарльз Мелтон) и Грейси (Джулианна Мур), которые когда-то были учеником и учительницей, а теперь про них снимают фильм. Актриса (Натали Портман) должна сыграть роль Грейси и для новой роли девушка приезжает в дом пары, чтобы получше узнать об их отношениях.

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Фильм выйдет в российский прокат 1 февраля.

Расписание других релизов Arthouse и Artmainstream в России:

Ранее Натали Портман рассказала, что связывает ее с Бритни Спирс.

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