«Благие знамения» продлили на финальный третий сезон

«Я так счастлив, что наконец-то смогу закончить историю, которую мы с Терри задумывали в 1989 и 2006 годах. Терри был уверен, что если мы сделаем «Благие знамения» для телевидения, то сможем довести историю до конца», — говорит Нил Гейман.