«Благие знамения» продлили на финальный третий сезон
Компания Amazon сообщила, что съемки финального сезона сериала «Благие знамения» скоро начнутся в Шотландии. Об этом пишет Deadline.
Нил Гейман снова выступит в качестве исполнительного продюсера, сценариста и шоураннера.
Сериал «Благие знамения» основан на одноименном романе, написанном Терри Пратчеттом и Нилом Гейманом. Изначально планировалось, что проект будет мини-сериалом, но зрителям так понравилась история, что ее решили продолжить.
Майкл Шин вернется в роли Азирафаила, суетливого ангела и торговца редкими книгами, а Дэвид Теннант — в роли шустрого демона Кроули. Вместе они объединяются, чтобы спасти мир от апокалипсиса.
«Я так счастлив, что наконец-то смогу закончить историю, которую мы с Терри задумывали в 1989 и 2006 годах. Терри был уверен, что если мы сделаем «Благие знамения» для телевидения, то сможем довести историю до конца», — говорит Нил Гейман.
Ранее «Рамблер» рассказывал о том, что съемки второго сезона сериала «Последние из нас» отложены.