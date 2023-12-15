Критики прохладно встретили последний сезон сериала «Корона»

В декабре 2023 года свет увидел последний сезон сериала «Корона». Он посвящен гибели принцессы Дианы, взрослению ее сыновей и жизни принца Уильяма. Однако критики оказались не в восторге от последнего сезона шоу, даже несмотря на то, что были современниками львиной доли происходящего на экране.

Критики прохладно встретили финал сериала «Корона»
© Кадр из сериала «Корона», 2016-2023 гг.

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Ранее проект «Корона» мог похвастаться высокими рейтингами. Однако финал шоу критики совсем не оценили. По словам некоторых экспертов, он получился хуже, чем самые неудачные завершения сериалов, о которых ранее говорил весь интернет.

«Репутация “Игры престолов” подпорчена дрянным и непродуманным финальным сезоном, но во всяком случае финал “Короны” еще более разочаровывающий», — цитирует Sydney Morning Herald продюсера сериала «Сверхъестественное» Крейга Мэтисона.

Ранее «Рамблер» писал о том, кого Леонардо Ди Каприо считает отцом кинематографа.

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