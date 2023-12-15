Критики прохладно встретили финал сериала «Корона»

В декабре 2023 года свет увидел последний сезон сериала «Корона». Он посвящен гибели принцессы Дианы, взрослению ее сыновей и жизни принца Уильяма. Однако критики оказались не в восторге от последнего сезона шоу, даже несмотря на то, что были современниками львиной доли происходящего на экране.