Критики прохладно встретили финал сериала «Корона»

Критики прохладно встретили последний сезон сериала «Корона»
В декабре 2023 года свет увидел последний сезон сериала «Корона». Он посвящен гибели принцессы Дианы, взрослению ее сыновей и жизни принца Уильяма. Однако критики оказались не в восторге от последнего сезона шоу, даже несмотря на то, что были современниками львиной доли происходящего на экране.
Ранее проект «Корона» мог похвастаться высокими рейтингами. Однако финал шоу критики совсем не оценили. По словам некоторых экспертов, он получился хуже, чем самые неудачные завершения сериалов, о которых ранее говорил весь интернет.
«Репутация “Игры престолов” подпорчена дрянным и непродуманным финальным сезоном, но во всяком случае финал “Короны” еще более разочаровывающий», — цитирует Sydney Morning Herald продюсера сериала «Сверхъестественное» Крейга Мэтисона.
Ранее «Рамблер» писал о том, кого Леонардо Ди Каприо считает отцом кинематографа.