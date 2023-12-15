Guardian составил топ из 24 лучших фильмов на Новый год

Новому году и Рождеству посвящено множество фильмов. Большинство из них оказываются проходными. Единицам удается запомниться зрителям и получить статус культовых картин.

© Кадр из фильма «Гремлины», 1984 год.

Издание The Guardian составило список из 25 лучших фильмов о Новом годе и Рождестве.

Видео дня

Классический фильм ужасов, действие которого происходит в один из самых долгожданных в году праздник.

23. «Помни ночь», 1939

Новогодняя комедия о том, как магазинная воришка оказывается в цепких лапах правосудия в Рождество.

Короткометражный фильм о том, как ученики школы-интерната встречают Рождество в военное время.

21. «Женская беда», 1974

Избалованная девушка-подросток не получает на Рождество желаемый подарок и устаивает родителям скандал.

20. «Рождественская сказка», 2008

Кадр из фильма «Рождественская сказка», 2008 год.

К больной онкологией матери приезжает на зимние праздники сын, который страдает от алкогольной зависимости.

19. «Рождество в Коннектикуте», 1945

Героиня ведет колонку о домашнем хозяйстве и кулинарии. Однако когда к ней в дом заявляется один из читателей, выясняется, что журналистка совсем не та, за кого себя выдает.

18. «Гасман», 1998

Герои посещают праздничную вечеринку, где им предстоит познакомиться со своими братьями и сестрами, о которых они никогда не слышали.

Главного героя бросает невеста перед самым Рождеством. Он отправляется в путешествие, где находит даже больше, чем потерял.

16. «Рождественское зло», 1980

Днем главный герой работает на фабрике игрушек и даже ведет список непослушных детей. Однако вечером он превращается в хладнокровного убийцу.

15. «Короли и отчаянные люди», 1981

Террорист захватывает радио прямо в канун Рождества.

Обычный американский полицейский вынужден выйти на смену в канун Рождества, а заодно спасти невинных от участи быть убитыми.

13. «Магазин за углом», 1940

Два сотрудника книжного магазина в Будапеште, которые друг друга не переносят, вступают в переписку, не зная, кто есть кто.

12. «Бразилиа», 1985

Отца главной героини арестовывают прямо перед празднованием Рождества.

11. «Фанни и Александр», 1982

Кадр из фильма «Фанни и Александр», 1982 год.

Фильм начинается с торжественного празднования Нового года, а заканчивается горькими слезами.

10. «Молчаливые партнер», 1978

Триллер с участием Кристофера Пламмера в главной роли.

9. «Мертвые», 1987

Действие фильма рассказывает о подготовке к Рождеству, когда людям совсем не до праздничного настроения.

Эльф покидает страну Санты и оказывается в мире людей.

7. «Эта чудесная жизнь», 1946

Главный герой хочется самовольно уйти из жизни, пока не выясняется, что без него мир стал бы хуже.

6. «Долгий поцелуй на ночь», 1996

Классический представитель фильмов жанра боевиков 90-х, действие которых разворачиваются в период зимних праздников.

5. «Встретимся в Сент-Луисе», 1944

Семья из Миссури планирует переезд в Нью-Йорк. В Рождество

герои сталкиваются с мыслью, что не совсем готовы к этому приключению.

Перед самым Рождеством главная героиня уходит от мужа, борется с ним за опеку над детьми и по-новому узнает саму себя.

Кадр из фильма «Гремлины», 1984 год.

Главный герой находит таинственных существ, которые заполоняют собой весь его дом.

История об офисном клерке и пребывающим в депрессии лифтере, которые одновременно оказываются в поисках счастья.

1. «Рождественская песнь Маппетов», 1992

Известная сказки Чарльза Диккенса с героями шоу о Маппетах.