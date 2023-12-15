Guardian составил топ из 24 лучших фильмов на Новый год

Guardian составил топ из 24 лучших фильмов про Новый год
Новому году и Рождеству посвящено множество фильмов. Большинство из них оказываются проходными. Единицам удается запомниться зрителям и получить статус культовых картин.
Издание The Guardian составило список из 25 лучших фильмов о Новом годе и Рождестве.
24. «Черное Рождество», 1974
Классический фильм ужасов, действие которого происходит в один из самых долгожданных в году праздник.
23. «Помни ночь», 1939
Новогодняя комедия о том, как магазинная воришка оказывается в цепких лапах правосудия в Рождество.
22. «Ученик», 2022
Короткометражный фильм о том, как ученики школы-интерната встречают Рождество в военное время.
21. «Женская беда», 1974
Избалованная девушка-подросток не получает на Рождество желаемый подарок и устаивает родителям скандал.
20. «Рождественская сказка», 2008
К больной онкологией матери приезжает на зимние праздники сын, который страдает от алкогольной зависимости.
19. «Рождество в Коннектикуте», 1945
Героиня ведет колонку о домашнем хозяйстве и кулинарии. Однако когда к ней в дом заявляется один из читателей, выясняется, что журналистка совсем не та, за кого себя выдает.
18. «Гасман», 1998
Герои посещают праздничную вечеринку, где им предстоит познакомиться со своими братьями и сестрами, о которых они никогда не слышали.
17. «Рождественские каникулы», 1944
Главного героя бросает невеста перед самым Рождеством. Он отправляется в путешествие, где находит даже больше, чем потерял.
16. «Рождественское зло», 1980
Днем главный герой работает на фабрике игрушек и даже ведет список непослушных детей. Однако вечером он превращается в хладнокровного убийцу.
15. «Короли и отчаянные люди», 1981
Террорист захватывает радио прямо в канун Рождества.
14. «Крепкий орешек», 1988
Обычный американский полицейский вынужден выйти на смену в канун Рождества, а заодно спасти невинных от участи быть убитыми.
13. «Магазин за углом», 1940
Два сотрудника книжного магазина в Будапеште, которые друг друга не переносят, вступают в переписку, не зная, кто есть кто.
12. «Бразилиа», 1985
Отца главной героини арестовывают прямо перед празднованием Рождества.
11. «Фанни и Александр», 1982
Фильм начинается с торжественного празднования Нового года, а заканчивается горькими слезами.
10. «Молчаливые партнер», 1978
Триллер с участием Кристофера Пламмера в главной роли.
9. «Мертвые», 1987
Действие фильма рассказывает о подготовке к Рождеству, когда людям совсем не до праздничного настроения.
8. «Эльф», 2003
Эльф покидает страну Санты и оказывается в мире людей.
7. «Эта чудесная жизнь», 1946
Главный герой хочется самовольно уйти из жизни, пока не выясняется, что без него мир стал бы хуже.
6. «Долгий поцелуй на ночь», 1996
Классический представитель фильмов жанра боевиков 90-х, действие которых разворачиваются в период зимних праздников.
5. «Встретимся в Сент-Луисе», 1944
Семья из Миссури планирует переезд в Нью-Йорк. В Рождество
герои сталкиваются с мыслью, что не совсем готовы к этому приключению.
4. «Кэрол», 2015
Перед самым Рождеством главная героиня уходит от мужа, борется с ним за опеку над детьми и по-новому узнает саму себя.
3. «Гремлины», 1984
Главный герой находит таинственных существ, которые заполоняют собой весь его дом.
2. «Квартира», 1960
История об офисном клерке и пребывающим в депрессии лифтере, которые одновременно оказываются в поисках счастья.
1. «Рождественская песнь Маппетов», 1992
Известная сказки Чарльза Диккенса с героями шоу о Маппетах.
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