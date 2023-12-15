Джордж Клуни и Адам Сендлер сыграют в комедии о взрослении

Джордж Клуни и Адам Сендлер считаются одними из самых известных актеров Голливуда, потому одинаково хорошо умеют играть трагические и комические роли. А совсем скоро они вместе появятся в новом проекте Netflix. Об этом сообщает портал Deadline.

© Кадр из фильма «Потомки», 2011 год.

Детали сюжета новой картины пока держатся в секрете. Известно лишь, что главные роли достались Адаму Сендлеру и Джорджу Клуни. Режиссерское кресло займет Ноа Баумбак, соавтор сценария к картине «Барби».

Известно, что новый проект с участием двух артистов расскажет о взрослении и без того взрослых людей. Причем с сентиментальной точки зрения.