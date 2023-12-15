Авторы сериала «Слово пацана» все-таки переснимают финал

Сериал об уличных группировках Казани 80-х «Слово пацана: Кровь на асфальте» вышел в конце 2023 года и моментально стал культовым. Позже в сети появилась информация, якобы авторы решили переснять финальный эпизод сериала, что его создатели сначала опровергли, а затем подтвердили.

© Кадр из сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте», 2023 год.

Режиссер сериала Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев признались в социальных сетях, что они решили переснять последнюю серию проекта. По их словам, это делается для того, чтобы финал вышел еще круче.