Авторы сериала «Слово пацана» все-таки переснимают финал

Сериал об уличных группировках Казани 80-х «Слово пацана: Кровь на асфальте» вышел в конце 2023 года и моментально стал культовым. Позже в сети появилась информация, якобы авторы решили переснять финальный эпизод сериала, что его создатели сначала опровергли, а затем подтвердили.

Авторы сериала «Слово пацана» все-таки переснимают финал
© Кадр из сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте», 2023 год.

Режиссер сериала Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев признались в социальных сетях, что они решили переснять последнюю серию проекта. По их словам, это делается для того, чтобы финал вышел еще круче.

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Однако зрители уверены, что в новой версии последней серии шоу появится фундамент для второго сезона сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте».

Ранее «Рамблер» писал о реакции Сергея Бурунова на сериал «Слово пацана».

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