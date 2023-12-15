Лионель Месси появится в сериале «Восхождение легенды»

Победа Лионеля Месси на чемпионате мира будет жить в истории футбола — аргентинский футболист забил семь голов, отдал три передачи и заработал Золотой мяч в качестве главного игрока турнира.

Неудивительно, что такой триумф оказался интересен кинопроизводителям. Так, AppleTV+ сняли документальный сериал «Восхождение легенды».

В четырех эпизодах создатели покажут всю кровь, пот и слезы на пути Месси к мировой славе, а также расскажут о нем через призму отношений с коллегами, тренерами и болельщиками.

В Сети уже появился трейлер сериала, а премьера состоится 21 февраля на Apple TV+.

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