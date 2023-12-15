Смит появится в роли Арена, молодого человека, попавшего в мир титульной теневой организации. Пережив эскалацию расовой агрессии, которая выходит из-под контроля, его едва спасают, и предлагают присоединиться к обществу, став магом. Работая вместе, они используют свой обширный спектр полномочий с целью облегчить жизнь белых людей, что считается чрезвычайно важным. Эта романтическая комедия обещает сатирический взгляд на общество, расу, и образ «волшебного негра». Эксперты отмечают, что это деконструкция расистских стереотипов о том, что чернокожим людям отводится второстепенная роль в истории белого человека. В то же время картина показывает душевную историю взросления Арена, когда он узнает, что значит заботиться о себе и других.