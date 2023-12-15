Названы худшие сериалы 2023 года
Издание Metacritic опубликовали рейтинг худших сериалов 2023 года.
Так, завние самых плохих проектов уходящего года получило реалити-шоу «Особняк милф» и сериал «Кумир», созданный певцом The Weeknd и Сэмом Левинсоном.
Кроме того, худшими стали проекты «Цена „Хора“», «Крики в пригороде» Джона Карпентера и «Весь невидимый нам свет».
Рейтинг составляли с учетам только тех сериалов и телешоу, которые получили не меньше четырех рецензий от кинокритиков.
1. «Особняк милф» — 16 баллов из 100 на Metacritic
2. «Кумир» — 27 из 100
3. «Цена „Хора“» — 28 из 100
4. «Крики в пригороде» Джона Карпентера — 30 из 100
5. «Весь невидимый нам свет» — 36 из 100
6. «Одержимость» — 37 из 100
7. «Волчья стая» — 40 из 100
8. «Рыцари Готэма» — 41 из 100
9. «Город в огне» — 45 из 100
10. «Царица Клеопатра» — 45 из 100