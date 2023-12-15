«Чебурашка», «Чувства Анны» и «Снегирь» попали в лонг-лист премии «Золотой орел»

Опубликован лонг-лист российской кинопремии «Золотой орел». В него попали картины «Чувства Анны», «Чебурашка» и «Снегирь» и другие.

© Кадр из фильма "Чебурашка"

На сайте кинопремии опубликованы полные списки фильм и сериалов, вошедший в лонг-лист премии. Вот некоторые из них:

14+. ПРОДОЛЖЕНИЕ

1993

АДА

БЕРИ ДА ПОМНИ

БЕШЕНСТВО Лучший игровой фильм:

Лучший телевизионный сериал:

АКУШЕР

АУТСАЙДЕР

БИЗОН: ДЕЛО МАНЕКЕНЩИЦЫ

ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

ВСЕМ ПО 50

Лучший проект онлайн-платформы:

13 КЛИНИЧЕСКАЯ

АКТРИСЫ

БАЛЕТ

БЕБИ-ТУР

БИБЛИОТЕКАРЬ

Лучший неигровой фильм:

БЕГЛЕЦЫ

ВДНХ. ПАВИЛЬОН № 75

ВОЕНКОРЫ

ВОЙНА И ВЕРА

ВОЙНА. ЖЕНСКИЙ РОД

Церемония вручения премии «Золотой орел» состоится 26 января.