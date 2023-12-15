«Чебурашка», «Чувства Анны» и «Снегирь» попали в лонг-лист премии «Золотой орел»
Опубликован лонг-лист российской кинопремии «Золотой орел». В него попали картины «Чувства Анны», «Чебурашка» и «Снегирь» и другие.
На сайте кинопремии опубликованы полные списки фильм и сериалов, вошедший в лонг-лист премии. Вот некоторые из них:
Лучший игровой фильм:
- 14+. ПРОДОЛЖЕНИЕ
- 1993
- АДА
- БЕРИ ДА ПОМНИ
- БЕШЕНСТВО
Лучший телевизионный сериал:
- АКУШЕР
- АУТСАЙДЕР
- БИЗОН: ДЕЛО МАНЕКЕНЩИЦЫ
- ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
- ВСЕМ ПО 50
Лучший проект онлайн-платформы:
- 13 КЛИНИЧЕСКАЯ
- АКТРИСЫ
- БАЛЕТ
- БЕБИ-ТУР
- БИБЛИОТЕКАРЬ
Лучший неигровой фильм:
- БЕГЛЕЦЫ
- ВДНХ. ПАВИЛЬОН № 75
- ВОЕНКОРЫ
- ВОЙНА И ВЕРА
- ВОЙНА. ЖЕНСКИЙ РОД
Церемония вручения премии «Золотой орел» состоится 26 января.
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