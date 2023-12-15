«Чебурашка», «Чувства Анны» и «Снегирь» попали в лонг-лист премии «Золотой орел»

Опубликован лонг-лист российской кинопремии «Золотой орел». В него попали картины «Чувства Анны», «Чебурашка» и «Снегирь» и другие.

«Чебурашка», «Чувства Анны» и «Снегирь» попали в лонг-лист премии «Золотой орел»
© Кадр из фильма "Чебурашка"

На сайте кинопремии опубликованы полные списки фильм и сериалов, вошедший в лонг-лист премии. Вот некоторые из них:

Лучший игровой фильм:
  • 14+. ПРОДОЛЖЕНИЕ
  • 1993
  • АДА
  • БЕРИ ДА ПОМНИ
  • БЕШЕНСТВО

Лучший телевизионный сериал:

  • АКУШЕР
  • АУТСАЙДЕР
  • БИЗОН: ДЕЛО МАНЕКЕНЩИЦЫ
  • ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
  • ВСЕМ ПО 50

Лучший проект онлайн-платформы:

  • 13 КЛИНИЧЕСКАЯ
  • АКТРИСЫ
  • БАЛЕТ
  • БЕБИ-ТУР
  • БИБЛИОТЕКАРЬ

Лучший неигровой фильм:

  • БЕГЛЕЦЫ
  • ВДНХ. ПАВИЛЬОН № 75
  • ВОЕНКОРЫ
  • ВОЙНА И ВЕРА
  • ВОЙНА. ЖЕНСКИЙ РОД

Церемония вручения премии «Золотой орел» состоится 26 января.

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