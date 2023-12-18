Актриса Джулия Робертс предположила, как могла сложиться судьба героев "Красотки"

Актриса Джулия Робертс в интервью CBS Mornings рассказала, как, по ее мнению, сложилась судьба героев фильма "Красотка". Романтическая комедия вышла в прокат в 1990 году.

Робертс предположила, что возлюбленный ее героини Вивиан Эдвард "мирно скончался во сне от сердечного приступа". После смерти Эдварда Вивиан возглавила его бизнес.

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Фильм "Красотка" повествует историю любви финансового магната и девушки легкого поведения. Несмотря на разницу в статусе, герои влюбляются друг в друга.

Ранее "Рамблер" рассказывал о "тошнотворной" сцене с Джулией Робертс.

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