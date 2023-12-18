Актриса Джулия Робертс в интервью CBS Mornings рассказала, как, по ее мнению, сложилась судьба героев фильма "Красотка". Романтическая комедия вышла в прокат в 1990 году.

Робертс предположила, что возлюбленный ее героини Вивиан Эдвард "мирно скончался во сне от сердечного приступа". После смерти Эдварда Вивиан возглавила его бизнес.

Фильм "Красотка" повествует историю любви финансового магната и девушки легкого поведения. Несмотря на разницу в статусе, герои влюбляются друг в друга.