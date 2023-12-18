5 ожидаемых российских фильмов января 2024 года

Январь 2024 года подарит массу новых отечественных проектов. Среди них есть как картины для семейного просмотра, так и те, над которыми предстоит подумать. Некоторые из этих фильмов зрители ожидают особенно сильно.

5 ожидаемых российских фильмов января 2024 года
© Кадр из фильма «Бременские музыканты», 2024 год.

О самых ожидаемых российских кинолентах января 2024 года читайте в нашем материале.

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«Бременские музыканты» — семейный фильм

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Фильм основан на одноименном советском мультфильме 1969 года. В новой картине расскажут историю про трубадура, мечтающего путешествовать и давать концерты. Однако встреча с прекрасной принцессой заставляет его поменять планы. Главные роли в проекте исполнили Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной доктор», «Огонь») и Валентина Ляпина («Мир. Дружба. Жвачка»).

Премьера: 1 января 2024 года.

«Холоп 2» — кино для компании друзей

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Продолжение нашумевшего фильма Клима Шипенко расскажет историю об избалованной девушке Кате. Ей предстоит переместиться из века гаджетов и социальных сетей в далекие времена, когда женщина имела куда меньше прав, зная в основном лишь о своих обязанностях перед мужем и обществом. Главные роли исполнили Аглая Тарасова («Лед», «Конец света») и Милош Бикович («Холоп», «Вызов»).

Премьера: 1 января 2024 года.

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«Воздух» — военная драма

Кадр из фильма «Воздух», 2024 год.

Действие картины разворачивается в эпоху Великой Отечественной войны. Немцы приближаются, советская армия нуждается в новых бойцах. К одному из подразделений присоединяются молодые летчицы. Они совсем не имеют боевого опыта, но их сердца горят желанием защитить родину от недруга. В фильме снялись Анастасия Талызина («Кентавр», «Императрицы») и Аглая Тарасова («Лед», «Конец света»).

Премьера: 18 января 2024 года.

«Мастер и Маргарита» — экранизация классики

Кадр из фильма «Мастер и Маргарита», 2023 год.

Роман Михаила Булгакова пережил пять экранизаций, но к каждой из них у зрителей нашлись комментарии. Однако новый фильм по тексту классика русской литературы имеет все шансы понравиться как киноманам, так и поклонникам оригинала. Все дело в том, что Мастера в проекте сыграл Евгений Цыганов («1993», «Брестская крепость»), а Маргариту — его супруга Юлия Снигирь («Кровавая барыня», «Великая»).

Премьера: 25 января 2024 года.

«Панические атаки» — психологический триллер

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Действие картины разворачивается в наши дни. Вика страдает от панических атак. В ее родном городе подобные вещи принято объяснять плохой экологией и древним проклятием. Спустя время девушка переезжает в другую страну, где совершает нечто такое, что нельзя объяснить сверхъестественными силами. Главные роли в фильме исполнили Лера Тронина («Триггер», «Аврора») и Сергей Двойников («Нелюбовь», «Дикая»).

Премьера: 25 января 2024 года.

Ранее «Рамблер» писал о новом фильме Кристофера Нолана.

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Вызов
По щучьему веленью
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Воздух
Кровавая барыня
Нелюбовь
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Дикий
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Сергей Двойников
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