5 ожидаемых российских фильмов января 2024 года

Фильм основан на одноименном советском мультфильме 1969 года. В новой картине расскажут историю про трубадура, мечтающего путешествовать и давать концерты. Однако встреча с прекрасной принцессой заставляет его поменять планы. Главные роли в проекте исполнили Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной доктор», «Огонь») и Валентина Ляпина («Мир. Дружба. Жвачка»).

«Холоп 2» — кино для компании друзей

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Продолжение нашумевшего фильма Клима Шипенко расскажет историю об избалованной девушке Кате. Ей предстоит переместиться из века гаджетов и социальных сетей в далекие времена, когда женщина имела куда меньше прав, зная в основном лишь о своих обязанностях перед мужем и обществом. Главные роли исполнили Аглая Тарасова («Лед», «Конец света») и Милош Бикович («Холоп», «Вызов»).

Премьера: 1 января 2024 года.

«Воздух» — военная драма

Кадр из фильма «Воздух» , 2024 год.

Действие картины разворачивается в эпоху Великой Отечественной войны. Немцы приближаются, советская армия нуждается в новых бойцах. К одному из подразделений присоединяются молодые летчицы. Они совсем не имеют боевого опыта, но их сердца горят желанием защитить родину от недруга. В фильме снялись Анастасия Талызина («Кентавр», «Императрицы») и Аглая Тарасова («Лед», «Конец света»).

Премьера: 18 января 2024 года.

«Мастер и Маргарита» — экранизация классики

Кадр из фильма «Мастер и Маргарита», 2023 год.

Роман Михаила Булгакова пережил пять экранизаций, но к каждой из них у зрителей нашлись комментарии. Однако новый фильм по тексту классика русской литературы имеет все шансы понравиться как киноманам, так и поклонникам оригинала. Все дело в том, что Мастера в проекте сыграл Евгений Цыганов («1993», «Брестская крепость»), а Маргариту — его супруга Юлия Снигирь («Кровавая барыня», «Великая»).

Премьера: 25 января 2024 года.

«Панические атаки» — психологический триллер

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Действие картины разворачивается в наши дни. Вика страдает от панических атак. В ее родном городе подобные вещи принято объяснять плохой экологией и древним проклятием. Спустя время девушка переезжает в другую страну, где совершает нечто такое, что нельзя объяснить сверхъестественными силами. Главные роли в фильме исполнили Лера Тронина («Триггер», «Аврора») и Сергей Двойников («Нелюбовь», «Дикая»).

Премьера: 25 января 2024 года.