Культовый советский фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» хорошо знаком каждому. Однако есть в нём один момент, который часто остаётся незамеченным зрителями.

Речь идёт о сцене, когда Надя, обиженная на Лукашина, решает прогуляться по ночному Петербургу. Она бродит по улицам, любуясь новогодней иллюминацией. При этом мало кто обращает внимание на то, какое огромное расстояние проходит героиня.

Согласно подсчётам, Надя прошагала от набережной канала Грибоедова до стрелки Заячьего острова . Это более 8 километров. Девушка в туфлях на каблуках преодолела такое расстояние по заснеженному городу.