«Антологию русского хоррора: Красный состав» продлили на второй сезон

Второй сезон канадского анимационного сериала под названием «Антология русского хоррора: Красный состав» находится в разработке. Об этом сообщает компания «Метрафильмс» в своем официальном-телеграмм-канале.

© Кадр из сериала "Антология русского хоррора: Красный состав"

Первый сезон сериала состоит из шести серий, каждая из которых длится по 20 минут. Названия эпизодов интригуют, а некоторые даже пугают: «Дочь крысолова», «Семья вурдалака», «Можарово», «Лесной царь», «Князь», «Гробовщик».

Премьера сериала в мире состоялась в октябре 2022 года, в России – в феврале 2023 года. «Антология русского хоррора: Красный состав» снята на основе сюжетов произведений известных российских писателей.