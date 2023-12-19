Стартовали съемки сериала о музыкальной группе "Комбинация"
Шоураннеры сериала "Король и Шут", ставшего одним из самых популярных в 2023 году, взялись за съемки нового проекта, который расскажет историю группы "Комбинация".
На сайте видеосервиса Wink сообщили, что съемки проекта уже стартовали, всего планируется отснять восемь серий. Премьера сериала на стриминговых сервисах запланирована на 2024 год. Новый проект станет еще одним в линейке Wink Originals и первым совместным проектом «НМГ Студии» и кинокомпании «Лунапарк
Известно, что главные роли сыграют Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный, Анастасия Уколова, Даниил Воробьев.
Продюсерами ленты станут и те, кто уже представлял зрителям успешный проект о музыкантах, основанный на реальных событиях, – Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Александр Сыров и Игорь Гудков.
- Режиссер-постановщик: Никита Власов
- Авторы сценария: Никита Власов, Егор Чичканов
Точная дата выхода сериала "Комбинация" пока неизвестна.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что "Смешарики" сняли кавер на песню "Короля и Шута".