Стартовали съемки сериала о музыкальной группе "Комбинация"

Шоураннеры сериала "Король и Шут", ставшего одним из самых популярных в 2023 году, взялись за съемки нового проекта, который расскажет историю группы "Комбинация".

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На сайте видеосервиса Wink сообщили, что съемки проекта уже стартовали, всего планируется отснять восемь серий. Премьера сериала на стриминговых сервисах запланирована на 2024 год. Новый проект станет еще одним в линейке Wink Originals и первым совместным проектом «НМГ Студии» и кинокомпании «Лунапарк

Продюсерами ленты станут и те, кто уже представлял зрителям успешный проект о музыкантах, основанный на реальных событиях, – Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Александр Сыров и Игорь Гудков.

Режиссер-постановщик: Никита Власов

Авторы сценария: Никита Власов, Егор Чичканов