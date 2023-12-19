Стартовали съемки сериала о музыкальной группе "Комбинация"

Шоураннеры сериала "Король и Шут", ставшего одним из самых популярных в 2023 году, взялись за съемки нового проекта, который расскажет историю группы "Комбинация".

Стартовали съемки сериала о музыкальной группе "Комбинация"
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На сайте видеосервиса Wink сообщили, что съемки проекта уже стартовали, всего планируется отснять восемь серий. Премьера сериала на стриминговых сервисах запланирована на 2024 год. Новый проект станет еще одним в линейке Wink Originals и первым совместным проектом «НМГ Студии» и кинокомпании «Лунапарк

Известно, что главные роли сыграют Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный, Анастасия Уколова, Даниил Воробьев.

Продюсерами ленты станут и те, кто уже представлял зрителям успешный проект о музыкантах, основанный на реальных событиях, – Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Александр Сыров и Игорь Гудков.

«Король и Шут» стал лидером по просмотру на Кинопоиске за 2023 год

  • Режиссер-постановщик: Никита Власов
  • Авторы сценария: Никита Власов, Егор Чичканов

Точная дата выхода сериала "Комбинация" пока неизвестна.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что "Смешарики" сняли кавер на песню "Короля и Шута".

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