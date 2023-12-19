Стала известна дата выхода финальной серии "Слова пацана"

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" вызывает бурный интерес у зрителей – все с нетерпением ждут финальной серии сезона. Однако буквально на днях авторы проекта обратились к поклонникам сериала и рассказали, что заключительный эпизод было принято решение переснять.

Изначально выход 8 серии был запланирован на 21 декабря, но из-за новых съемок появился риск, что постпродакшн не успеют закончить вовремя. Однако сегодня стало ясно, что сроки не сдвигаются и долгожданной серии 21 декабря – быть. Это подтвердил в своих социальных сетях Жора Крыжовников.

Напомним, сериал снят Жорой Крыжовниковым, и рассказывает о событиях, происходивших по всей России в 1980-х годах. Когда взрослые были вынуждены бороться за каждую копейку и жизнь в целом, а подростки объединялись в банды на районах друг против друга.