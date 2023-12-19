Как настоящая мафия приняла участие в съемках фильма: видео
Сценарий фильма написали Мартин Скорсезе в соавторстве с Николасом Пилегги на основе одноименной книги последнего. Сюжет основан на реальных событиях деятельности нью-йоркской мафии в 1970-80х годах.
На главные роли Скорсезе пригласил своих постоянных актеров - Роберта Де Ниро в роли Джимми Конвея и Джо Пеши в роли Рассела Бафалино.
Интересно, что кроме профессиональных актеров в массовке фильма снимались реальные представители криминальных группировок Нью-Йорка. Участники мафии передали киностудии Warner brothers поддельные страховые номера, из-за чего никто не мог узнать настоящие имена бандитов.
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