Сценарий фильма написали Мартин Скорсезе в соавторстве с Николасом Пилегги на основе одноименной книги последнего. Сюжет основан на реальных событиях деятельности нью-йоркской мафии в 1970-80х годах.

На главные роли Скорсезе пригласил своих постоянных актеров - Роберта Де Ниро в роли Джимми Конвея и Джо Пеши в роли Рассела Бафалино.

Интересно, что кроме профессиональных актеров в массовке фильма снимались реальные представители криминальных группировок Нью-Йорка. Участники мафии передали киностудии Warner brothers поддельные страховые номера, из-за чего никто не мог узнать настоящие имена бандитов.