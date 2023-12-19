Вышел первый тизер фильма «Космонавт» с Адамом Сэндлером

В новом фильме рассказывается об астронавте Якубе, которого отправляют на задание, чтобы добраться до таинственного скопления космической пыли и взять ее образец, где он встречает древнее существо и старается с ним подружиться. Фильм, как и книга, описывается как «межгалактическая одиссея любви, амбиций и самопознания». Ченнинг Татум также выступает в качестве продюсера, но не входит в актерский состав картины.