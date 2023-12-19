Вышел первый тизер фильма «Космонавт» с Адамом Сэндлером
Netflix представил первый тизер предстоящей научно-фантастической драмы Йохана Ренка «Космонавт», в которой снялись Адам Сэндлер, Кэри Маллиган и Пол Дано.
Премьера фильма на стриминге намечена на 1 марта 2024 года.
Фильм основан на книге чешского писателя Ярослава Калфаржа «Космонавт из Богемии». Картину снял режиссер «Чернобыля» Йохан Ренк.
В новом фильме рассказывается об астронавте Якубе, которого отправляют на задание, чтобы добраться до таинственного скопления космической пыли и взять ее образец, где он встречает древнее существо и старается с ним подружиться. Фильм, как и книга, описывается как «межгалактическая одиссея любви, амбиций и самопознания». Ченнинг Татум также выступает в качестве продюсера, но не входит в актерский состав картины.
Номинантка на премию «Оскар» Кэри Маллиган исполняет роль беременной жены Якуба, Ленки, Пол Дано озвучивает Хануша, загадочное инопланетное существо, которое дружит с Якубом, звезда «Теории большого взрыва» Кунал Найяр исполняет роль Петра, инженера миссии Якуба, а актриса Изабелла Росселлини — бабушки главного героя.
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