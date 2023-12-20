10 лучших монстров из франшизы о Годзилле

Франшиза Годзиллы насчитывает в себе уже десятки фильмов, различных сериалов и прочих произведений. Смена эпох, как и правообладателей серии влияли на внешний облик и суть сюжета, однако кое-что всегда оставалось неизменным — огромные монстры, которые противостояли, а иногда даже помогали Годзилле.

© Кадр из фильма «Годзилла»

В издании The Hollywood Reporter собрали список десяти самых сильных монстров из франшизы, не учитывая самого Годзиллу.

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Король Гидора

Гидора неспроста носит титул короля. С момента своего первого появления в фильме «Гидора, трехголовое чудовище» (1964) этот дракон закрепил за собой статус заклятого врага Годзиллы и настоящей угрозы человечеству. Соавтор фильма Исиро Хонда основал дизайн Гидоры на мифологическом японском драконе Ямата-но Ороти, дополнительно дав ему гравитационные лучи и возможность пускать цепные молнии.

Кадр из фильма «Годзилла 2: Король монстров»

Происхождение монстра менялось с годами, однако независимо от этого Гидору всегда изображали потусторонним чудищем с тремя головами. Эта особенность позволяла создавать наиболее креативные сражения во всей франшизе, а каждая из голов со временем получила свой неповторимый дизайн и силу.

Биолланте

Вероятно, Биолланте является одним из лучших кайдзю в истории кинематографа. История его происхождения необычна. В фильме «Годзилла против Биолланте» (1989) стало известно, что монстр появился после того, как потерявший дочь ученый объединил ее клетки с розой, а после – и с клетками Годзиллы. Получившееся существо внезапно эволюционировало и стало одним из самых опасных противников Годзиллы.

Кадр из фильма «Годзилла против Биолланте»

За кадром же Биолланте оказался результатом конкурса сюжетов для фильма о Годзилле. Его победителем стал дантист Шиничиро Кобаяши — он разработал концепцию монстра после размышлений о гипотетической смерти своей дочери.

Разрушитель

Происхождение Разрушителя восходит к «Годзилле» (1954) и оружию, известному как кислородный разрушитель — его применили, чтобы победить Годзиллу в оригинальном фильме. В картине «Годзилла против Разрушителя» (1995) года выяснилось, что его использование высвободило колонию ракообразных, застрявших в толще, которые мутировали и после с помощью ДНК Годзиллы-младшего объединились в гигантское чудовище.

Кадр из фильма «Годзилла против Разрушителя»

Сейчас Разрушитель является одним из самых опасных соперников Годзиллы. Все его формы стреляют смертельно опасным лучом, который способен уничтожать даже некоторые виды металла. Кроме того, позднее на голове монстра появился рог, которым Разрушитель может пользоваться как оружием ближнего боя.

Кинг-Конг

Гигантская горилла, впервые дебютировавшая в фильме «Кинг-Конг» (1933), фактически вдохновила режиссеров на создание Годзиллы. Монстры пересеклись в третьем фильме их франшиз, «Кинг-Конг против Годзиллы» (1962), в котором в конечном итоге Конг вышел победителем. Отметим, что эта картина до сих пор является самой кассовой среди фильмов о Годзилле в истории Японии.

Кадр из фильма «Годзилла против Конга»

Снова ящер и горилла встретились уже в 2021 году, в фильме «Годзилла против Конга». Там Годзилле все же удалось взять верх над соперником, хотя не исключено, что Конг сможет взять реванш в новом фильме «Годзилла х Конг: Новая империя», который должен выйти в 2024 году.

Морта

Гигантская богиня-мотыль дебютировала в сериале «Светящиеся феи и Мотра» (1961), который почти сразу адаптировали в полнометражный фильм «Мотра» (1961). Она стала вторым по популярности в Японии чудовищем после Годзиллы, получив титул Королевы монстров.

Кадр из фильма «Мотра»

Первый конфликт Годзиллы и Мотры произошел в фильме «Мотра против Годзиллы» (1964). Они вступили в бой, когда ящер пытался напасть на ее невылупившееся яйцо. В фильме богиня-мотыль погибла, однако продолжила существовать благодаря своим личинкам-близнецам. Они сперва смогли победить Годзиллу, а после стали помогать ему в бою против Гидоры и других.

Хедора

Хедора представляет собой гигантского мусорного монстра. Будучи микроскопической инопланетной формой жизни, она прибыла на землю через комету. Питаясь мусором на Земле, этот кайдзю значительно вырос в размерах и научился распространять токсичный смог и кислоту.

Кадр из фильма «Годзилла против Хедоры»

На экране Хедора впервые появилась в фильме «Годзилла против Хедоры» (1971). Кроме послания об загрязнения природы, в картине показана и одна из самых жестоких битв Годзиллы. Выжить ему удалось лишь с помощью Японских сил самообороны, которые решили прийти на помощь ящеру.

Мехагодзилла

Нельзя сказать, кем является Мехагодзилла больше — машиной или же монстром. Несмотря на это, он явно стал наиболее сильным и популярным конкурентом Годзиллы. После дебюта в фильме «Годзилла против Мехагодзиллы» (1974), механическое чудовище появилось и в следующей картине, «Ужас Мехагодзиллы» (1975), поскольку снискало огромную популярность у зрителя.

Кадр из фильма «Годзилла против Мехагодзиллы»

Позднее чудовище переосмыслили как секретное оружие японского правительства, пилотируемое людьми. К началу 2000-х годов Мехагодзиллу снова представили как киборга, чье металлическое тело построили на костях оригинального Годзиллы, благодаря чему он хранил в себе его генетические воспоминания. Эта версия персонажа превратилась в полноценного героя, даже получив более представительное имя Кирю.

Гайган

Гайган выполняет роль своеобразного Джокера в фильмах о Годзилле. Этот кайдзю несет за собой чистый хаос, не имеет анатомического смысла и стал одним из немногих, кто смог устроить Годзилле «мясорубку». Гайган дебютировал в фильме «Годзилла против Гайгана» (1972), где мутировавший ящер сражался еще с двумя чудищами — Мехагодзилой и Королем Гидорой. Будучи оружием пришельцев, Гайган носит металлические крючки вместо рук, гигантскую циркулярную пилу в животе и циклопический лазерный глаз.

Кадр из фильма «Годзилла против Гайгана»

Родан

Гигантский птеранодон, летающий ящер, начал свою историю с сольного фильма, который вышел в 1956 году. Облученный крылатый динозавр вместе со своей самкой сеяли хаос по всей Японии, прежде чем были побеждены и захоронены в кратере. Позднее выяснилось, что Родан все-таки выжил и позднее встретился с Годзиллой в «Гидоре, трехголовом монстре».

Кадр из фильма «Годзилла 2: Король монстров»

Несмотря на то, что Родан и Годзилла изначально были врагами, Мотра убедила их сотрудничать, чтобы сразиться с Королем Гидорой. Позднее они неоднократно становились на одну сторону и помогали друг другу.

Орга

Орга появилась на рубеже тысячелетий в фильме «Годзилле 2000: Миллениум» (1999). По сути она стала объединением инопланетной массы милленианцев в одно единое существо. Не имея возможности выжить в атмосфере Земли, они искали ДНК, которое позволило бы не только существовать на планете, но и покорить ее. Разумеется, нужное ДНК принадлежало Годзилле.

Кадр из фильма «Годзилла 2000: Миллениум»

Поглотив ДНК милленианцы надеялись стать идеальным клоном ящера, однако вместо этого превратились в неповоротливое чудовище. Во время боя с Годзиллой Орга пыталась поглотить своего противника, однако атомное дыхание позволило ящеру победить врага и высвободиться из его пасти.