Сериал «Секретные материалы» получит перезапуск

Шоу «Секретные материалы» продержалось в эфире более десяти лет, собрав вокруг себя миллионы поклонников по всему миру. Однако в 2018 году вышла последняя серия передачи. А недавно появилась информация о продолжении истории об агентах ФБР, расследующих таинственные дела государственной важности.

© Кадр из сериала «Секретные материалы», 1993 - 2018 гг.

Blоomberg сообщает о том, что «Секретные материалы» получат перезапуск. Разработает его Disney.

Исполнители главных ролей оригинального сериала точно не вернутся в проект. Зрителей ожидает новый актерский состав. Сюжет пока держится в секрете. Шоураннером нового сезона станет Райан Куглер, режиссер «Черной пантеры».