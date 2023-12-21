Сериал "Сияющая долина" закрыли после второго сезона
Сериал «Сияющая долина» с Кортни Кокс и Грегом Кинниэром в главных ролях решили закрыть после двух сезонов. Об этом пишет Hollywoodreporter.
Автор проекта Джефф Астроф сообщил о закрытии шоу и поделился со зрителями своими эмоциями.
«Это шоу доставило мне неослабевающую радость от работы. Ни одного плохого дня. Пожалуйста, посмотрите сериал «Сияющая долина» до 31 декабря», — написал сценарист.
Так стало известно и о том, что сериал не просто не получит продолжения в виде третьего сезона, но и вовсе пропадет с платформы Starz 1 января 2024 года.
"Сияющая долина" был хорошо принят зрителями и критиками, что спровоцировало решение снять второй сезон. Он вышел на экранах в октябре 2023 года, однако ожидания авторов по количеству зрителей не были оправданы, по этой причине проект и решили закрыть.
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