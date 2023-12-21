Сериал "Сияющая долина" закрыли после второго сезона

Сериал «Сияющая долина» с Кортни Кокс и Грегом Кинниэром в главных ролях решили закрыть после двух сезонов. Об этом пишет Hollywoodreporter.

© Кадр из сериала "Сияющая долина"

Автор проекта Джефф Астроф сообщил о закрытии шоу и поделился со зрителями своими эмоциями.

«Это шоу доставило мне неослабевающую радость от работы. Ни одного плохого дня. Пожалуйста, посмотрите сериал «Сияющая долина» до 31 декабря», — написал сценарист.

Так стало известно и о том, что сериал не просто не получит продолжения в виде третьего сезона, но и вовсе пропадет с платформы Starz 1 января 2024 года.