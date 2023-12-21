В Сети появился трейлер "Летучего корабля"

Легендарная сказка про Забаву, мечтающую выйти замуж по любви, а не по расчету, возвращается на большие экраны. Свою версию всеми любимой истории снял режиссер Илья Учитель.

Сюжет сказки не изменился – царь, его дочь Забава, простой парень Иван и богатый, завидный жених Полкан пытаются исполнить каждый свою мечту. Тут и волшебный лес, и хитрые уловки, и поиски своей выгоды, и, наконец, большая и чистая любовь.

В Сети уже появился трейлер картины, премьера которой назначена на 7 марта 2024 года.