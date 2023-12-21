В Сети появился трейлер "Летучего корабля"

Легендарная сказка про Забаву, мечтающую выйти замуж по любви, а не по расчету, возвращается на большие экраны. Свою версию всеми любимой истории снял режиссер Илья Учитель.

Сюжет сказки не изменился – царь, его дочь Забава, простой парень Иван и богатый, завидный жених Полкан пытаются исполнить каждый свою мечту. Тут и волшебный лес, и хитрые уловки, и поиски своей выгоды, и, наконец, большая и чистая любовь.

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В Сети уже появился трейлер картины, премьера которой назначена на 7 марта 2024 года.

  • Режиссер: Илья Учитель.
  • Сценарист: Константин Челидзе.
  • В главных ролях: Александр Метёлкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Фёдор Добронравов, Леонид Ярмольник, Сергей Гармаш, Анна Уколова, Екатерина Агеева, Ксения Раппопорт.
  • Рейтинг ожидания премьеры на Кинопоиске: 95%.

Ранее "Рамблер" рассказывал о публикации трейлера к фильму "Фамильное кладбище".

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