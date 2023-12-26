Джоан Роулинг, автор успешной серии книг о Гарри Поттере, недавно призналась в том, что во время съемок первого фильма она раскрыла одну важную тайну из сюжета Алану Рикману, исполнителю роли профессора Снейпа.

Во время съемок первого фильма о Гарри Поттере, Джоан Роулинг якобы рассказала Алану Рикману некоторые детали сюжета, которые должны были остаться в тайне. Это касалось важной сюжетной линии, о которой на тот момент никто не знал.

Роулинг решила поделиться этой информацией с Рикманом, чтобы помочь ему лучше понять и сыграть своего персонажа. Однако эти детали не должны были стать известны широкой публике вплоть до выхода последних книг и фильмов.