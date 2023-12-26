Названа дата выхода второго «Аквамена» в России

После ухода из России многих компаний отечественные кинотеатры потеряли возможность показывать иностранные картины. Однако некоторые проекты настолько ожидаемы зрителем, что все же просачиваются в расписание сеансов.

© Кадр из фильма «Аквамен и потерянное царство», 2023 год.

О том, когда состоится выход ленты «Аквамен и потерянное царство» в России, сообщили «Известия».

Мировая премьера фильма «Аквамен и потерянное царство» состоялась еще 20 декабря. Однако российские зрители увидят его чуть позже — 28 декабря.

Супергеройское кино покажут в нескольких регионах страны. В числе кинотеатров, которые презентуют новый проект, «Мираж Синема» (Санкт-Петербург, Москва, Великий Новгород, Мурманск), «Киноквартал» (Москва), «Алмаз Синема» (Мытищи, Казань, Тула), «Емян» (Якутск) и «Космос» в Тольятти.

В продолжении истории об Аквамене зрители увидят противостояние главного героя со злодеем, мечтающим уничтожить весь мир.