Названа дата выхода второго «Аквамена» в России
После ухода из России многих компаний отечественные кинотеатры потеряли возможность показывать иностранные картины. Однако некоторые проекты настолько ожидаемы зрителем, что все же просачиваются в расписание сеансов.
О том, когда состоится выход ленты «Аквамен и потерянное царство» в России, сообщили «Известия».
Мировая премьера фильма «Аквамен и потерянное царство» состоялась еще 20 декабря. Однако российские зрители увидят его чуть позже — 28 декабря.
Супергеройское кино покажут в нескольких регионах страны. В числе кинотеатров, которые презентуют новый проект, «Мираж Синема» (Санкт-Петербург, Москва, Великий Новгород, Мурманск), «Киноквартал» (Москва), «Алмаз Синема» (Мытищи, Казань, Тула), «Емян» (Якутск) и «Космос» в Тольятти.
В продолжении истории об Аквамене зрители увидят противостояние главного героя со злодеем, мечтающим уничтожить весь мир.
Ранее «Рамблер» писал о том, с кем из актеров сложно работать на съемочной площадке.