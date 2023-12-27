Опубликован список лучших трейлеров года
Трейлер – важная часть маркетинга любого кинопроекта. И, если говорить о приквелах, сиквелах или перезапусках, то тут задача маркетологов немного проще, ведь важно сохранить уже существующий интерес зрителей, что нельзя сказать о новых оригинальных картинах.
В этот список издание Variety включило лишь те тизеры, которые выпускались для картин, выходящих на экраны впервые. Его составили, опираясь на комментарии известного кинокритика Питера Дебрюге.
Каждый трейлер из этого списка – отдельное произведение искусства, ведь с помощью него можно как замотивировать зрителя к просмотру, так и напрочь отбить желание посмотреть, может быть, даже и хороший фильм, испортив впечатление неумело смонтированным тизером.
Лучшие трейлеры 2023 года
- «Убийцы цветочной луны»
- «Все страхи Бо»
- «Барби»
- «Солтбёрн» (18+)
- «Кокаиновый медведь»
- «Бугимен»
- «Оппенгеймер»
- «Создатель»
- «Air: Большой прыжок»
- «Они клонировали Тайрона»
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