Опубликован список лучших трейлеров года

Трейлер – важная часть маркетинга любого кинопроекта. И, если говорить о приквелах, сиквелах или перезапусках, то тут задача маркетологов немного проще, ведь важно сохранить уже существующий интерес зрителей, что нельзя сказать о новых оригинальных картинах.

В этот список издание Variety включило лишь те тизеры, которые выпускались для картин, выходящих на экраны впервые. Его составили, опираясь на комментарии известного кинокритика Питера Дебрюге.

Вышел трейлер нового сериала "Фамильное кладбище" от автора "Поезда в Пусан"

Каждый трейлер из этого списка – отдельное произведение искусства, ведь с помощью него можно как замотивировать зрителя к просмотру, так и напрочь отбить желание посмотреть, может быть, даже и хороший фильм, испортив впечатление неумело смонтированным тизером.

Лучшие трейлеры 2023 года

  1. «Убийцы цветочной луны»
  2. «Все страхи Бо»
  3. «Барби»
  4. «Солтбёрн» (18+)
  5. «Кокаиновый медведь»
  6. «Бугимен»
  7. «Оппенгеймер»
  8. «Создатель»
  9. «Air: Большой прыжок»
  10. «Они клонировали Тайрона»

Ранее "Рамблер" рассказывал, какая актриса стала одной из самых влиятельных в 2023 году.

Главное из мира кино
Больше новостей
Рамблер: главные новости