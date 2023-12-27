Опубликован список лучших трейлеров года

Трейлер – важная часть маркетинга любого кинопроекта. И, если говорить о приквелах, сиквелах или перезапусках, то тут задача маркетологов немного проще, ведь важно сохранить уже существующий интерес зрителей, что нельзя сказать о новых оригинальных картинах.

В этот список издание Variety включило лишь те тизеры, которые выпускались для картин, выходящих на экраны впервые. Его составили, опираясь на комментарии известного кинокритика Питера Дебрюге.

Каждый трейлер из этого списка – отдельное произведение искусства, ведь с помощью него можно как замотивировать зрителя к просмотру, так и напрочь отбить желание посмотреть, может быть, даже и хороший фильм, испортив впечатление неумело смонтированным тизером.

Лучшие трейлеры 2023 года

«Убийцы цветочной луны» «Все страхи Бо» «Барби» «Солтбёрн» (18+) «Кокаиновый медведь» «Бугимен» «Оппенгеймер» «Создатель» «Air: Большой прыжок» «Они клонировали Тайрона»