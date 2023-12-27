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Вышел тизер новогоднего выпуска «Папиных дочек»

Специальный новогодний эпизод «Папиных дочек» выйдет 29 декабря на платформе Start и телеканале СТС.

Вышел тизер новогоднего выпуска «Папиных дочек»
© Кадр из сериала "Папины дочки. Новые"

Тизер спецэпизода появился в телеграм-канале «Кинопоиска».

В этой серии Аллигатор (Александр Олешко) дарит Венику и его семье путевку на Новый год на Мальдивы, но Веник отказывается от подарка и отправляется с девочками, Машей, Тамарой и соседом Борисом в пятизвездочный подмосковный отель. Как всегда, что-то идет не по плану.

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Ранее Александр Олешко рассказал о съемках новых «Папиных дочек».

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