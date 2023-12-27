Вышел тизер новогоднего выпуска «Папиных дочек»

В этой серии Аллигатор (Александр Олешко) дарит Венику и его семье путевку на Новый год на Мальдивы, но Веник отказывается от подарка и отправляется с девочками, Машей, Тамарой и соседом Борисом в пятизвездочный подмосковный отель. Как всегда, что-то идет не по плану.