Названы фильмы, собравшие больше всего в российском прокате

Фонд кино провел пресс-конференцию об итогах года в кинематографе.

Оказалось, что в 2023 году совокупные сборы всех кинотеатров страны составили 40 млрд рублей, а это значит, что они фактически приблизились к показателям до пандемии.

"Это фактически допандемийный период, когда на российском кинорынке в полном объеме присутствовала и голливудская, и европейская кинопродукция", — отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

При этом оказалось, что 28 млрд от этой цифры собрали в прокате именно российские картины. Также было отмечено, что зрители теперь чаще ходят в кино всей семье, и в списке самых посещаемых картин на первых местах оказываются семейные киноленты.

Оказалось, что фильмами с самыми большими сборами в российских кинотеатрах оказались:

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Фонд кино

Кроме того, Голикова отметила, что 2,8 млн билетов на общую сумму в 4 млрд долларов было приобретено в рамках программы "Пушкинская карта".