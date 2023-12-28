Какие зарубежные релизы покажут в России в 2024 году

Компания A-ONE, занимающаяся выпуском иностранного фестивального кино в России, объявила расписание релизов первой половины 2024 года.

© Кадр из фильма

Так, в будущем году российский зритель сможет увидеть картину со звездой «Эйфории» Джейкобом Элорди. Это будет режиссерский дебют оператора Шона Прайса «Сладкий восток». Сюжет расскажет о старшекласснице Лилиан (Талия Райдер), которая отправляется в Вашингтон из Южной Каролины и по пути знакомится с безумным миром Восточного побережья и очень странными героями.

Талия Райдер снялась в картине вместе с такими актерами, как Джейкоб Элорди, Эрл Кейв, Саймон Рекс, Айо Эдебири и Джереми О. Харрис. Фильм увидел мир на 76-м Каннском кинофестивале, а 21 марта 2024 года его покажут в России.

Кроме «Сладкого востока» уже в первой половине 2024 года A-ONE выпустит в России драму «Идеальные дни» Вима Вендерса (1 февраля), картину Джима Джармуша «Пес-призрак: путь самурая» (29 февраля) и китайский детектив «Течет только река» (18 апреля) из секции «Особый взгляд» Канн.