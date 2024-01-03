12 захватывающих фильмов о драконах для всей семьи
По восточному календарю символ 2024 года — Зеленый Деревянный Дракон. В Китайской мифологии это существо означает удачу, мудрость, выносливость и успех.
«Секрет» вместе с Ириной Поляковой, психологом и методистом образовательной платформой «Учи.ру» подобрал 12 фильмов и мультиков, которые помогут познакомиться с этим мифическим существом и хорошо провести несколько часов всей семьей.
«Райя и последний дракон»
6+
Анимационный фильм, который отправляет зрителей в путешествие по экзотической стране под названием Кумандра. Главная героиня — Райя — должна спасти свой народ от разрушения и найти последнего дракона, который поможет ей в этом нелёгком деле. Вместе с героиней зрители открывают для себя волшебный и полный тайн мир Кумандры, учатся ценить дружбу и помогать близким, быть храбрыми и всегда верить в себя.
«Как приручить дракона»
6+
Юный викинг Иккинг находит общий язык с могучим и опасным драконом по имени Беззубик. Вместе они должны преодолеть разногласия и научиться работать сообща, чтобы спасти своих соплеменников от более опасных драконов. Сюжет фильма призывает юных зрителей не оценивать людей по внешности — она может быть обманчива. Даже опасный и злобный на первый взгляд дракон в итоге может оказаться добрым и дружелюбным.
«Мулан»
0+
История основана на древней китайской легенде об отважной девушке Мулан, которая переодевается в мужскую одежду и идёт на войну вместо своего стареющего отца. Сопровождает её веселый дракон Мушу, он помогает ей справиться с трудностями и подбадривает на пути. Мулан становится частью императорской армии и сражается против врагов Китая, демонстрируя мужество, ум и хитрость. Мультфильм учит юных зрителей решительности, упорству, умению преодолевать трудности и верить в свои силы.
«Пит и его дракон»
6+
Современная сказка о дружбе, смелости, заботе о природе и бережном отношении к животным. История рассказывает о мальчике по имени Пит, который живёт в лесу со своим отцом-дровосеком. Однажды Пит встречает в лесу дракона, который становится его другом. Вместе они отправляются в приключения и пытаются защитить лес от вырубки.
«Гарри Поттер и Кубок Огня»
16+
Четвёртый фильм из серии о мальчике, который выжил. В этой части Гарри, Рон и Гермиона продолжают своё обучение в школе Хогвартс. Главный герой участвует в опасном турнире, где ему предстоит преодолевать различные испытания, одно из которых — украсть яйцо у зловещего дракона. Фильм учит ребят быть самостоятельными и показывает: несмотря на преграды, добро всегда побеждает зло.
«Повелитель драконов»
6+
Серебряный дракон хочет найти Край Небес в Гималаях, и ему помогают два невероятных друга. Их преследует злой монстр, единственная цель которого — уничтожать драконов. Вместе они отправляются в далёкое путешествие, чтобы спасти драконий род.
«Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
0+
Главный герой, Добрыня, отправляется спасать племянницу князя Забаву Путятичну, которую похитил Змей Горыныч. Вместе с ним в путешествие отправляется возлюбленный девушки Елисей. По пути они преодолевают множество препятствий и интеллектуальных испытаний.
«Папин дракон»
6+
Мальчик Элмер, которому трудно приспособиться к своей новой жизни в большом и сером городе, решает отправиться на поиски дикого острова и спасти молодого дракона. Приключения приведут его к встрече со свирепыми зверями, открытию таинственного места и обретению новой дружбы.
«Волшебный дракон»
6+
Целеустремлённый подросток Дин жаждет воссоединиться со своим лучшим другом детства, когда встречает дракона, исполняющего желания. Мальчик высвобождает существо из чайника, а в ответ тот показывает ему магию возможностей.
«Унесённая призраками»
12+
Этот японский анимационный фильм рассказывает о девочке Чихиро, которая попадает в таинственный мир, наполненный призраками и духами. Чтобы спасти своих родителей и вернуться в реальный мир, ей приходится пройти через серию испытаний, встретившись с различными мистическими существами и преодолевая трудности. Этот фильм стал культовым благодаря удивительной анимации и глубокому сюжету, который обращается к темам дружбы, любви и смелости.
Кинотрилогия «Хоббит»
12+
Это захватывающее приключение по миру Средиземья маленького хоббита по имени Бильбо Бэггинс, группы гномов и волшебника Гэндальфа. Компания отправляется в павшее королевство Эребор, захваченное драконом Смаугом, чтобы вернуть себе наследие предков. В ходе путешествия странники сталкиваются с орками и эльфами, испытывают на прочность себя и веру в друг друга. К концу трилогии путь меняет их жизни навсегда.
«Эрагон»
12+
Фильм рассказывает о молодом деревенском мальчишке по имени Эрагон — последнем из рода некогда могущественных драконьих всадников. Однажды он находит странный камень, но даже не подозревает, что за этим артефактом охотится коварный волшебник и по совместительству местный злой правитель Галбаторикс. Вскоре оказывается, что камень — это яйцо. Вскоре из него вылупляется синий дракон — Сапфира. Личный дракон Эрагона. Вместе с ней парнишка отправляется в опасное путешествие, чтобы побороться с тиранией Галбаторикса. Судьба последнего из драконьих всадников становится ключом к спасению всего мира.
Ранее «Рамблер» писал о лучших полнометражных мультфильмах 2023 года.