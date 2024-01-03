12 захватывающих фильмов о драконах для всей семьи

По восточному календарю символ 2024 года — Зеленый Деревянный Дракон. В Китайской мифологии это существо означает удачу, мудрость, выносливость и успех.

© Кадр из мультфильма «Как приручить дракона», 2010.

«Секрет» вместе с Ириной Поляковой, психологом и методистом образовательной платформой «Учи.ру» подобрал 12 фильмов и мультиков, которые помогут познакомиться с этим мифическим существом и хорошо провести несколько часов всей семьей.

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«Райя и последний дракон»

6+

Анимационный фильм, который отправляет зрителей в путешествие по экзотической стране под названием Кумандра. Главная героиня — Райя — должна спасти свой народ от разрушения и найти последнего дракона, который поможет ей в этом нелёгком деле. Вместе с героиней зрители открывают для себя волшебный и полный тайн мир Кумандры, учатся ценить дружбу и помогать близким, быть храбрыми и всегда верить в себя.

«Как приручить дракона»

6+

Юный викинг Иккинг находит общий язык с могучим и опасным драконом по имени Беззубик. Вместе они должны преодолеть разногласия и научиться работать сообща, чтобы спасти своих соплеменников от более опасных драконов. Сюжет фильма призывает юных зрителей не оценивать людей по внешности — она может быть обманчива. Даже опасный и злобный на первый взгляд дракон в итоге может оказаться добрым и дружелюбным.

«Мулан»

0+

История основана на древней китайской легенде об отважной девушке Мулан, которая переодевается в мужскую одежду и идёт на войну вместо своего стареющего отца. Сопровождает её веселый дракон Мушу, он помогает ей справиться с трудностями и подбадривает на пути. Мулан становится частью императорской армии и сражается против врагов Китая, демонстрируя мужество, ум и хитрость. Мультфильм учит юных зрителей решительности, упорству, умению преодолевать трудности и верить в свои силы.

«Пит и его дракон»

6+

Современная сказка о дружбе, смелости, заботе о природе и бережном отношении к животным. История рассказывает о мальчике по имени Пит, который живёт в лесу со своим отцом-дровосеком. Однажды Пит встречает в лесу дракона, который становится его другом. Вместе они отправляются в приключения и пытаются защитить лес от вырубки.

«Гарри Поттер и Кубок Огня»

16+

Четвёртый фильм из серии о мальчике, который выжил. В этой части Гарри, Рон и Гермиона продолжают своё обучение в школе Хогвартс. Главный герой участвует в опасном турнире, где ему предстоит преодолевать различные испытания, одно из которых — украсть яйцо у зловещего дракона. Фильм учит ребят быть самостоятельными и показывает: несмотря на преграды, добро всегда побеждает зло.

«Повелитель драконов»

6+

Серебряный дракон хочет найти Край Небес в Гималаях, и ему помогают два невероятных друга. Их преследует злой монстр, единственная цель которого — уничтожать драконов. Вместе они отправляются в далёкое путешествие, чтобы спасти драконий род.

«Добрыня Никитич и Змей Горыныч»

0+

Главный герой, Добрыня, отправляется спасать племянницу князя Забаву Путятичну, которую похитил Змей Горыныч. Вместе с ним в путешествие отправляется возлюбленный девушки Елисей. По пути они преодолевают множество препятствий и интеллектуальных испытаний.

«Папин дракон»

6+

Мальчик Элмер, которому трудно приспособиться к своей новой жизни в большом и сером городе, решает отправиться на поиски дикого острова и спасти молодого дракона. Приключения приведут его к встрече со свирепыми зверями, открытию таинственного места и обретению новой дружбы.

«Волшебный дракон»

6+

Целеустремлённый подросток Дин жаждет воссоединиться со своим лучшим другом детства, когда встречает дракона, исполняющего желания. Мальчик высвобождает существо из чайника, а в ответ тот показывает ему магию возможностей.

«Унесённая призраками»

12+

Этот японский анимационный фильм рассказывает о девочке Чихиро, которая попадает в таинственный мир, наполненный призраками и духами. Чтобы спасти своих родителей и вернуться в реальный мир, ей приходится пройти через серию испытаний, встретившись с различными мистическими существами и преодолевая трудности. Этот фильм стал культовым благодаря удивительной анимации и глубокому сюжету, который обращается к темам дружбы, любви и смелости.

Кинотрилогия «Хоббит»

12+

Это захватывающее приключение по миру Средиземья маленького хоббита по имени Бильбо Бэггинс, группы гномов и волшебника Гэндальфа. Компания отправляется в павшее королевство Эребор, захваченное драконом Смаугом, чтобы вернуть себе наследие предков. В ходе путешествия странники сталкиваются с орками и эльфами, испытывают на прочность себя и веру в друг друга. К концу трилогии путь меняет их жизни навсегда.

«Эрагон»

12+

Фильм рассказывает о молодом деревенском мальчишке по имени Эрагон — последнем из рода некогда могущественных драконьих всадников. Однажды он находит странный камень, но даже не подозревает, что за этим артефактом охотится коварный волшебник и по совместительству местный злой правитель Галбаторикс. Вскоре оказывается, что камень — это яйцо. Вскоре из него вылупляется синий дракон — Сапфира. Личный дракон Эрагона. Вместе с ней парнишка отправляется в опасное путешествие, чтобы побороться с тиранией Галбаторикса. Судьба последнего из драконьих всадников становится ключом к спасению всего мира.