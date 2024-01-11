Селена Гомес сыграет кантри-певицу Линду Ронстадт в байопике

По информации Variety, певица Селена Гомес сыграет главную роль в байопике о кантри-певице Линде Ронстадт. Гомес воплотит образ Ронстадт.

© Championat.com

Музыкальный биографический фильм находится на стадии подготовки, продюсерами которого выступают менеджер Ронстадт Джон Бойлан и Джеймс Кич, который продюсировал документальный фильм 2019 года «Линда Ронстадт: звук моего голоса».

Эта новость выглядит особенно интересной после заявления Селены Гомес о том, что она планирует завершить музыкальную карьеру в пользу кино. Певица заявила, что готова выпустить ещё один альбом, после чего завершит карьеру.

За свою карьеру Ронстадт выиграла 11 статуэток «Грэмми», прославившись благодаря альбомам Heart Like a Wheel и Simple Dreams.