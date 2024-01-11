Стало известно, когда в российский прокат выйдет "Меч короля" с Миккельсеном
Премьеру картины режиссера Николая Арселя "Меч короля" в России уже переносили несколько раз. Наконец, стало известно, что выход ленты в российский прокат ожидается 29 февраля. Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс".
Главную роль в фильме исполнил актер Мадс Миккельсен.
История расскажет о том, как король Дании отправил Людвига фон Калена на завоевание обширных пустошей на полуострове Ютландия. Искатель приключений сумел там основать целую колонию и даже начать выращивать новую культуру, которая до этого не была знакома местным, – картофель. Однако местные жители и их князья не спешат подчиняться новому человеку на своих землях.
Актер Миккельсен признался, почему обычно играет злодеев
- Режиссер:Николай Арсель.
- Актеры: Мадс Миккельсон, Аманда Коллин, Густав Линд, Кристин Куят Торп, Мортен Хи Андерсен и другие.
- Страны: Дания, Швеция, Норвегия, Германия.
Ранее "Рамблер" рассказывал о любимых фильмах звезды "Оставленных".
Рамблер: главные новости