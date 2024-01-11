Стало известно, когда в российский прокат выйдет "Меч короля"

Премьеру картины режиссера Николая Арселя "Меч короля" в России уже переносили несколько раз. Наконец, стало известно, что выход ленты в российский прокат ожидается 29 февраля. Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс" .

История расскажет о том, как король Дании отправил Людвига фон Калена на завоевание обширных пустошей на полуострове Ютландия. Искатель приключений сумел там основать целую колонию и даже начать выращивать новую культуру, которая до этого не была знакома местным, – картофель. Однако местные жители и их князья не спешат подчиняться новому человеку на своих землях.