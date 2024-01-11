Что смотрели в Okko в новогодние праздники

Свою статистику популярных фильмов и сериалов в новогодние праздники представил онлайн-сервис Okko: больше всего зрители смотрели отечественные проекты.

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В топ-10 сериалов попал только один иностранный: "Зимородок" (Турция); то же самое можно сказать и о фильмах - только легендарный "Один дома"(США) смог выбиться в топ по просмотрам.

Ожидаемо больше всего просмотров у киносказки "По щучьему велению". Следом идут десятые "Елки" и только потом оставшийся дома один Кевин Маккаллистер.

Также зрители смотрели "Чебурашку" и праздничный спешл "Чебурашка. Выходной", "Новогоднего шефа", "Хоккейных пап", "Баба яга спасает мир", "Тайного Санту" и "Страсти по Матвею".

Среди сериалов лидером стал "Волшебный участок", за ним идет "Предпоследняя инстанция" и "Манюня". Кроме того, в топ-10 вошли "Оффлайн", "Как друзья Захара женили", "Против всех", "Лада голд", "Нежность", "Блеск".