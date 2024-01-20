Как создавался комедийный хоррор "Дрожь земли"

В фильм "Дрожь земли", который быстро стал культовым, изначально мало кто верил. Он был также ограниченным бюджетом от киностудии. Однако в результате он не только получил множество продолжений, но и восстановил карьеру актера Кевина Бэкона. Подробнее — в материале "Рамблера".

Идея фильма о подземных монстрах, реагирующих на вибрацию, пришла к сценаристу Стивену Уилсону во время его отдыха в пустыне. Он сидел на скале и представил себе ситуацию, как он спасается от гигантских червей, используя только камни. Сразу же он запечатлел свои идеи в сценарии и отнес его в студию Universal.

Кинопродюсеры отметили оригинальность идеи с подземными червями, но остались не очень довольны самим сценарием. Одним не понравился сюжет, другие сомневались в возможности создания реалистичных монстров, третьи советовали определиться с жанром — ужасы или комедия.

Ограниченного бюджета оказалось достаточно для создания простых спецэффектов, но не для высоких гонораров звездам. Однако режиссеру удалось обойтись без известных актеров. На главную мужскую роль был приглашен актер Кевин Бэкон, известный, но не слишком успешный в то время. В тот момент его карьера находилась на спаде после нескольких провальных проектов подряд. Кевин очень нуждался в деньгах, так как у него была беременная жена и больная мать. Он был готов сниматься в чем угодно, чтобы заработать.

Для привлечения внимания зрителей было решено привлечь кантри-певицу Рибу Макинтайр, которая сыграла жену охотника Берта Гаммера. В процессе кастинга на эту роль был проведен особый тест, во время которого ей дали винтовку и проверили ее навыки обращения с оружием. Риба успешно справилась, продемонстрировав свое мастерство. И, кстати, ради фильма она даже отложила свой медовый месяц.

Съемки начались в мае 1989 года и в основном проходили в индейской резервации Лон-Пайн, расположенной в восточно-центральной части Калифорнии. В течение нескольких месяцев команда съемочной группы строила декорации городка Перфекшн и создавала искусственные валуны.

Когда создавались образы подземных монстров, художники вдохновлялись реальными животными, такими как слоны, крокодилы, носороги, сомы и слизни. Настоящие дождевые черви не рассматривались в качестве прототипа, так как художники по спецэффектам нашли их скучными и нестрашными.

Монстров, известных как "Грабоиды", стали обладателями массивных тел, покрытым панцирем, а также остроконечной бронированной головы с клювом и щупальцами. Было создано четыре полномасштабных макета головы и один манекен тела. Сегменты головы длиной 2,5 метра были построены на алюминиевой внутренней раме, а кожу создали из вспененного латекса. Клюв и челюсти были выполнены из прочного стекловолокна.

Механические макеты червей укладывали на глубину до трех метров в заранее подготовленные траншеи и протаскивали с помощью тросов. Затем траншеи закрывались песком. Движения монстров осуществлялись операторами удаленно.