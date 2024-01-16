Тайны озвучки: кадры работы над фильмом «Любовь и голуби»

Комедия «Любовь и голуби» режиссера Владимира Меньшова, вышедшая на экраны в 1985 году, действительно стала по-настоящему культовой в советском и российском кинематографе.

Недавно в сети появились кадры процесса озвучивания фильма «Любовь и голуби».

Эти видео приоткрывают завесу над обычно закрытым от глаз зрителя этапом создания фильма. Видно, как актеры вкладывают душу в озвучивание ролей, стараясь максимально точно и эмоционально передать характер своих героев. Для них дубляж – это повод еще разок сыграть любимую роль.