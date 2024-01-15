7 лучших ролей Джереми Аллена Уайта

Актер Джереми Аллен Уайт на пике популярности. Через несколько дней после вирусной рекламной кампании Calvin Klein 7 января он получил свою вторую премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в телесериале «Медведь». Ранее он побеждал в этой категории в 2023 году.

Уайт родился 17 февраля 1991 года в Бруклине, Нью-Йорк. В детстве он увлекался танцами, занимался балетом и современным джазом. Но несмотря на свою любовь к танцам, он выбрал актерскую карьеру.

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Он начал свою карьеру в телесериале «Убеждение» в 2006 году. Помимо ролей в двух популярных телешоу «Бесстыжие» и «Медведь», он появился в нескольких фильмах, таких как «Муви 43» в 2013 году вместе с Хью Джекманом, в романтической драме «После всего» в 2018 году, в фильме ужасов «Кто не спрятался» в 2020 году и других инди-драмах и телешоу.

Впервые узнаваемость пришла к Джереми после съемок в драме «Бесстыжие». Уайт получил роль в сериале почти сразу после окончания средней школы и оставался частью актерского состава на протяжении всего 10-летнего показа шоу. Адаптированная по мотивам одноименного британского комедийного сериала американская версия «Бесстыжих» рассказывает драматическую историю о Фрэнке Галлахере и его неблагополучной семье, испытывающей экономические трудности и попадающей в различные переделки. В центре внимания сериала находятся дети Галлахеров, вынужденные заботиться друг о друге, в то время как их нерадивый отец страдает от алкогольной зависимости. Играя роль Липа, старшего сына, Джереми Аллен Уайт изобразил умного подростка, стремящегося преодолеть трудности в школе, чтобы обеспечить себе лучшее будущее. По мере того, как Лип взрослеет и сам становится отцом, пытаясь быть лучше, чем Фрэнк когда-либо мог стать, Уайт смог вырасти в своего самого культового персонажа, который завоевал сердца многих, кто смотрел сериал. За свою роль он был номинирован на премию Critics’ Choice Television Awards в номинации «Лучший актер второго плана в комедийном сериале».

Одним из немногих романтических фильмов, в которых Уайт снялся является драма «После всего» (2018) — интимная, душераздирающая история любви двух жителей Нью-Йорка, Эллиота и Мии. У первого диагностируется болезнь, и паре приходится справляться с ужасными новостями наряду со многими другими вещами, которые преподносит им жизнь.

В 2022 году Уайт сыграл главную роль в нашумевшем сериале «Медведь» о молодом кулинарном вундеркинде, Карми Берзатто, который после самоубийства своего брата занялся фаст-фудом. Шеф-повар с опытом работы в сфере изысканной кухни пытается превратить магазин сэндвичей, которым владел брат в Чикаго, в плодотворный и успешный бизнес. «Медведь», выходящий уже два сезона, оказался очень популярным и получил восторженные отзывы, многие критики особенно хвалили игру Уайта. Поклонники с нетерпением ждут третий сезон шоу.