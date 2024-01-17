Режиссер фильма «Пипец» рассказал, как Тейлор Свифт вдохновила его на съемки новой ленты

Это было сделано не специально, а буквально по умолчанию. В тот первый съемочный день с котом, который у нас был — актерским котом, — ничего не вышло, и я буквально пошел в спальню своей дочери, потому что кот спит с ней, и сказал: «Слушай, я одолжу кота». И она ответила: «Отлично».