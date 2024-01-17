Режиссер фильма «Пипец» рассказал, как Тейлор Свифт вдохновила его на съемки новой ленты
Режиссер Мэттью Вон («Пипец», «Люди Икс: Первый класс» и «Kingsman») утверждает, что именно певица «ответственна» за появление кошки породы скоттиш-фолд в фильме «Аргайл». Об этом пишет NY Post.
Все началось с того, что две дочери Вона и его жены-супермодели Клаудии Шиффер убедили маму купить им скоттиш-фолда на Рождество после того, как увидели кошку Свифт в документальном фильме «Мисс Американа» в 2020 году.
Однажды я пришел домой, это было Рождество, и сказал: „Что это за шум?“. Его купили без моего разрешения и спрятали от меня.
Теперь скоттиш-фолд Вонов, Чип, снимается в «Аргайле» в роли Алфи — после того, как первоначальный актер-кот не подошел.
Это было сделано не специально, а буквально по умолчанию. В тот первый съемочный день с котом, который у нас был — актерским котом, — ничего не вышло, и я буквально пошел в спальню своей дочери, потому что кот спит с ней, и сказал: «Слушай, я одолжу кота». И она ответила: «Отлично».
Хотя Вон настаивает, что «это его единственная связь с Тейлор Свифт», существуют конспирологические теории, что 12-кратная обладательница «Грэмми» на самом деле является автором романа «Аргайл», который был опубликован 9 января.
На самом деле, Элли Конвей (автор романа и его главная героиня) носит своего кота Алфи в рюкзаке с аргайловым принтом — точно так же, как Свифт в «Мисс Американе».
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