Создание фильмов – процесс весьма дорогостоящий. Бюджеты крупных голливудских блокбастеров часто исчисляются сотнями миллионов долларов. И нередко львиная доля этих расходов уходит на простые с виду короткие сцены, которые в итоге обходятся студиям в круглые суммы.

Один из примеров — 30-секундный фрагмент фильма «Ванильное небо», который обошелся создателям в 1 миллион долларов. По сюжету главному герою фильма во сне является абсолютно пустая Таймс-сквер, лишенная жизни. Чтобы снять эту сцену потребовалось потратить большую сумму для перекрытия самой оживленной улицы Нью-Йорка.

Хотя стоимость отдельных сцен может исчисляться миллионами долларов, они помогают создателям фильмов реализовывать смелые творческие замыслы.