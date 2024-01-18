Сериал "Экспаты": дата выхода, расписание релиза эпизодов

В сюжете истории нескольких женщин разных национальностей, которые приняли решение начать новую жизнь в Гонконге. У каждой из них свои проблемы и цели, однако всем им предстоит научиться осуществлять задуманное в совершенно чужой стране, ставшей для них новым домом.