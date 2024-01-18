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Сериал "Экспаты": дата выхода, расписание релиза эпизодов

Стало известно, что премьера сериала "Экспаты" с Николь Кидман в главной роли состоится 26 январе на платформе Amazon Prime Video.

В сюжете истории нескольких женщин разных национальностей, которые приняли решение начать новую жизнь в Гонконге. У каждой из них свои проблемы и цели, однако всем им предстоит научиться осуществлять задуманное в совершенно чужой стране, ставшей для них новым домом.

Режиссером проекта стала Лулу Ван.

В главных ролях, помимо Николь Кидман, снялись Сарайю Блю, Ю Джи-ен, Брайан Ти, Руби Руис и Джек Хьюстон.

Объявлен актерский состав 3 сезона сериала «Белый лотос»

Расписание выхода серий

1 серия – 26 января

2 серия – 26 января

3 серия – 2 февраля

4 серия – 9 февраля

5 серия – 16 февраля

6 серия – 23 февраля

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему критики холодно встретили сериал "Корона".

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