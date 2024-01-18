В эфир выйдут расширенные версии серий "Офиса"
Стриминговая платформа Peacock сообщила о своем решении выпустить расширенные версии некоторых эпизодов сериала "Офис", об этом сообщает портал "Горящая изба".
Изветсно, что расширенные эпизоды со вставкой новых сцен станут длиннее примерно на 10 минут. Планируется показать в обновленных версиях такие серии, как «Рождество со вкусом», «Уровень тревоги: Полночь», «Гаражная распродажа», «Последние „Данди“ Майкла», «Прощай, Майкл», «Комитет».
Также известно, что Грег Дэниелс, адаптировавший "Офис" под аудиторию США, планирует перезапустить проект, расширив вселенную шоу с главным героем, роль которого исполнил Стив Карелл.
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