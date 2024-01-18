"Банда ЗИГ ЗАГ": дата премьеры сериала, расписание выхода серий
Премьера нового телевизионного сериала "Банда ЗИГ ЗАГ" запланирована на телеканале РЕН ТВ на 28 января.
В сюжете сериала Виталия Воробьева мало кому известная сторона жизни во время блокады Ленинграда. История расскажет о борьбе сотрудник УгРо Льва Тихонова и старшего лейтенанта контрразведки Феликса Свидерского с образовавшейся в городе бандой. Преступники занимаются подделкой продовльственных карточек в то время, когда каждый кусок хлеба жизненно важен для жителей окруженной северной столицы.
Все серии выйдут на экраны в один день – 28 января.
Расписание выхода эпизодов сериала "Банда ЗИГ ЗАГ"
1 серия – 12:55
2 серия – 13:53
3 серия – 14:34
4 серия – 15:36
5 серия – 16:26
6 серия – 17:39
7 серия – 18:41
8 серия – 19:41
9 серия – 20:42
10 серия – 21:45
Ранее "Рамблер" рассказывал, что в эфире появятся расширенные версии серий "Офиса".