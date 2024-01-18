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"Банда ЗИГ ЗАГ": дата премьеры сериала, расписание выхода серий

Премьера нового телевизионного сериала "Банда ЗИГ ЗАГ" запланирована на телеканале РЕН ТВ на 28 января.

В сюжете сериала Виталия Воробьева мало кому известная сторона жизни во время блокады Ленинграда. История расскажет о борьбе сотрудник УгРо Льва Тихонова и старшего лейтенанта контрразведки Феликса Свидерского с образовавшейся в городе бандой. Преступники занимаются подделкой продовльственных карточек в то время, когда каждый кусок хлеба жизненно важен для жителей окруженной северной столицы.

Все серии выйдут на экраны в один день – 28 января.

Сериал "Экспаты": дата выхода, расписание релиза эпизодов

Расписание выхода эпизодов сериала "Банда ЗИГ ЗАГ"

1 серия – 12:55

2 серия – 13:53

3 серия – 14:34

4 серия – 15:36

5 серия – 16:26

6 серия – 17:39

7 серия – 18:41

8 серия – 19:41

9 серия – 20:42

10 серия – 21:45

Ранее "Рамблер" рассказывал, что в эфире появятся расширенные версии серий "Офиса".

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