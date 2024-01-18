"Банда ЗИГ ЗАГ": дата премьеры сериала, расписание выхода серий

В сюжете сериала Виталия Воробьева мало кому известная сторона жизни во время блокады Ленинграда. История расскажет о борьбе сотрудник УгРо Льва Тихонова и старшего лейтенанта контрразведки Феликса Свидерского с образовавшейся в городе бандой. Преступники занимаются подделкой продовльственных карточек в то время, когда каждый кусок хлеба жизненно важен для жителей окруженной северной столицы.