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Звезда «Из машины» Донал Глисон снимется в новом фильме Гая Ричи

Журналисты издания Deadline сообщили, что актёр Донал Глисон («Из машины», «Звёздные войны») снимется в новом фильме Гая Ричи. Предстоящая лента режиссёра получила название «Источник вечной молодости».

Звезда «Из машины» Донал Глисон снимется в новом фильме Гая Ричи
© Championat.com

Сюжет картины расскажет о разлучённых брате и сестре, которые становятся участниками масштабного ограбления, связанного с поисками легендарного родника. Герои будут вынуждены применить свои знания об истории, чтобы найти этот источник и, возможно, стать бессмертными. Роль Глисона в фильме не раскрывается.

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Сценаристом проекта выступил Джеймс Вандербильт — ранее он работал над «Штурмом Белого дома» и «Зодиаком». За производство ленты отвечает Skydance Media.

Съёмки «Источника вечной молодости» начнутся в первом квартале этого года. Дата и сроки премьеры пока неизвестны.

Ранее «Рамблер» писал о том, что известно об экранизации «Мастера и Маргариты».

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