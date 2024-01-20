В КНДР двух подростков приговорили к 12 годам каторги за просмотр южнокорейских фильмов

Исследовательский институт South and North Development (SAND) опубликовал видео, на котором двух подростков отправляют на каторгу за просмотр южнокорейских фильмов и клипов. Предположительно, съемки были сделаны в 2022 году.

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На кадрах судья обвиняет 16-летних подростков в разрушении собственной жизни культурой «гнилого марионеточного режима», после чего приговаривает их к 12 годам каторги. Затем на юношей надевают ручники, пишет агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что северокорейские власти в ходе 10-й сессии Верховного народного собрания 14-го созыва решили закрыть ведомства, занимающиеся межкорейскими делами.

Это решение приняли на фоне заявления лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что Республика Корея должна обозначаться в конституции как враждебное государство номер один.