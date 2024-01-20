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Майкл Фассбендер и Кейт Бланшетт сыграют в новом фильме автора «Одиннадцати друзей Оушена»

Журналисты издания The Hollywood Reporter сообщили, что Майкл Фассбендер («Бесславные ублюдки») и Кейт Бланшетт («Загадочная история Бенджамина Баттона») сыграют в новом фильме режиссёра «Одиннадцати друзей Оушена». Будущая лента Стивена Содерберга получила название Black Bag («Чёрный мешок»).

Майкл Фассбендер и Кейт Бланшетт сыграют в новом фильме автора «Одиннадцати друзей Оушена»
© Сhampionat.com

Подробности сюжета шпионского триллера держатся в секрете. Журналисты отметили, что ряд киностудий и стриминговых сервисов активно борются за получение прав на этот проект. Сценаристом ленты выступил Дэвид Кепп — до этого он работал над «Парком Юрского периода», «Кими» и «Тайным окном».

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Съёмки Black Bag стартуют в мае в Лондоне. Сроки и дата премьеры картины пока не раскрываются. Вероятно, больше информации станет известно ближе к началу съёмочного процесса.

Ранее «Рамблер» писал о том, что в США показали российский фильм «Вызов».

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