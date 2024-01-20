Майкл Фассбендер и Кейт Бланшетт сыграют в новом фильме автора «Одиннадцати друзей Оушена»

Подробности сюжета шпионского триллера держатся в секрете. Журналисты отметили, что ряд киностудий и стриминговых сервисов активно борются за получение прав на этот проект. Сценаристом ленты выступил Дэвид Кепп — до этого он работал над «Парком Юрского периода», «Кими» и «Тайным окном».