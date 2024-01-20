Над «Сорвиголовой: Рождённый заново» поработает постановщик боёв сериала от Netflix

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что над сериалом «Сорвиголова: Рождённый заново» поработает Филип Сильвера — постановщик трюков и боёв оригинального шоу от Netflix. На этой должности Сильвера также принимал участие в производстве сериала «Каратель» и двух частей «Дэдпула».

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Журналисты считают, что благодаря этому Marvel стала ещё на шаг ближе к тому, чтобы сделать будущий проект похожим по духу на сериал от Netflix. Полные пересъёмки шоу стартуют уже 22 января.

В середине октября стало известно, что Marvel решила изменить подход к созданию сериалов. Начнёт компания с того, что перезапустит шоу «Сорвиголова: Рождённый заново», уволив сценаристов и режиссёров, но сохранив часть отснятого материала.

Дата выхода «Сорвиголовы: Рождённого заново» пока не раскрывается.