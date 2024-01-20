Появился первый кадр байопика о Майкле Джексоне — поклонники в шоке

Поклонники Майкла Джексона по всему миру ждут премьеры биографического фильма о своем кумире. Ориентировочно картина под названием «Майкл» выйдет в прокат в 2025 году. Главная роль досталась 26-летнему Джафару — сыну старшего брата короля поп-музыки Джермейна Джексона.

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Молодой человек, как и его покойный родственник, связал жизнь со сценой. Свой первый сингл он выпустил в 2019 году. Именно Джафар порадовал фанатов своего знаменитого дяди. В его аккаунте в Инстаграме* появился новый кадр из предстоящего байопика о Майкле Джексоне.

Публикация меньше чем за сутки собрала более 66 тысяч лайков и свыше 3 тысяч положительных комментариев. Почитатели творчества Джексона остались в восторге от мастерства перевоплощения его племянника.

«Твой дядя был бы так горд тобой!», «О боже. Как это возможно? Спасибо, Джафар!», «Ждем с нетерпением!», «Это непростая задача, но Джафар отлично справился», «Великолепное сходство!», «Готов поспорить, что твой дядя сейчас улыбается с небес», — растрогались пользователи Сети.

И это реакция всего лишь на один кадр, а что будет после премьеры.

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